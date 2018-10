Einige Menschen kritisieren auch die Haltung der vielen Superreichen in San Francisco, denen es in erster Linie darum zu gehen scheint, das Problem unsichtbar zu machen, und nicht, den Menschen zu helfen. Die Programmiererin Jenn Wong hat schon 2008 eine Landkarte namens (Human) Wasteland programmiert, auf der man Haufen markieren konnte. Damit wollte sie auf das Problem der Obdachlosigkeit in San Francisco aufmerksam machen. Als die Karte immer häufiger genutzt wurde, um die wohnungslosen Menschen an den Pranger zu stellen, schloss sie die Seite. Auch die Stadtverwaltung hat ein System, mit dem man Exkremente an die „Poop Patrol“ melden kann. Doch eine grundsätzliche Lösung für das Problem scheint weiterhin nicht in Sicht zu sein.