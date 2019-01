In der Folge, die 1958 ausgestrahlt wurde (und die wirklich, ehrlich echt ist), kommt ein Betrüger namens Mr. Trump in eine Stadt und schreckt die Bevölkerung mit der schrecklichen Nachricht auf, dass die Welt durch den Einschlag eines Meteors untergehen wird. Nur eine Mauer, die rings um die Stadt gebaut wird, kann die Menschen retten. „Ich bin der einzige, (der euch retten kann), glaubt mir!“ appelliert er an die Menschen. Und als Ranger Gilman ihn als Betrüger bezeichnet, droht Trump, seinen Gegner zu verklagen. Gilman bezeichnet ihn auch als „Hohepriester der Hochstapelei“. Am Ende der Folge geht alles gut aus: Trump wird verhaftet. Und die Stadt kann wieder aufatmen.

Im echten Leben? Wird es voraussichtlich noch etwas länger dauern, bis wieder Normalität einzieht.

chwae