Bunt gemustert, mit Figuren und Schriftzügen verziert, viel helles Rosa, abstrakte Symbole – die Rede ist hier nicht von Pop-Art-ähnlicher Kunst in einer hippen Galerie in Berlin-Mitte, sondern von Särgen. Auf dem Instagram-Account „mypersonalcoffin“, also „mein persönlicher Sarg“, sind derzeit Bilder von vier Särgen zu sehen, die auf den ersten Blick wenig mit dem zu tun haben, was wir sonst mit dem Tod verbinden: Trauer, gedeckte Farben, viel Schwarz.