Der „Baden-Württemberg-Sticker“ ist ausverkauft

Tatsächlich kursieren im Internet Fotos des Stickers an allen möglichen und unmöglichen Orten der Welt. Bürger zählt ein paar auf: „Besonders beliebt sind Metropolen wie New York, Rio de Janeiro oder Warschau, oder aber Berge wie der Mount Everest. Auch auf der Chinesischen Mauer wurde schon ein Sticker gesichtet.“ Auch er selbst habe den Aufkleber schon an diversen Stellen hinterlassen: Im Urlaub in Italien, Griechenland und Frankreich. Aber auch in München, auf einem Stromkasten in der Sendlinger Straße. „Sehr gefreut habe ich mich, als ich mal ein Bild des Stickers vor der hessischen Staatskanzlei gesehen habe“, sagt er.