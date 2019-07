Instagram will Likes verbergen

An der neuen Like-Regelung gibt es aber auch Kritik. Die Änderung alleine könne noch nichts gegen soziale Ausgrenzung ausrichten, erklärte Karen North, eine Social-Media-Expertin an der „University of Southern California“ gegenüber der Washington Post. Junge Menschen würden zum Beispiel immer noch mit Bildern von Partys konfrontiert werden, auf die sie nicht eingeladen worden sind. Außerdem sieht sie durchaus auch positive Aspekte am Vergleichen von Like-Zahlen: „Viele Personen haben Spaß daran, Posts, Freunde oder Influencer durch Likes zu unterstützen“. Das erzeuge mitunter auch ein Verbundenheitsgefühl.