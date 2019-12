Sind Podcaster*innen die neuen Stars?

„Wir fühlen uns nicht wie Stars. Wenn wir Live-Shows geben, sehen wir zwar, dass es einige gibt, die unseren Podcast hören, aber wenn wir in unserem Kämmerlein verschwinden um unseren Podcast aufzunehmen, wird auch für uns abstrakt, dass uns so viele zuhören“, sagt Max. Am Ende einer Show zu sagen, dass die Hörer gleich zu ihnen kommen können um sich eine Widmung in ihre Bücher schreiben zu lassen, sei Max und Jakob eher unangenehm. „Aber wir haben das Gefühl, dass die Leute das erwarten.“ Manche von den Hörern zeigten in solchen Momenten sogar körperliche Reaktionen, sie seien richtig aufgeregt. Auch das sei für Max und Jakob komisch: „Wir sehen uns einfach als zwei Dudes, die in ein Mikrofon sprechen. Aber ich glaube, am Ende haben die Hörer wahrscheinlich eine größere Vorstellung davon, was es wirklich ist.“