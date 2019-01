Rupi Kaur gehört zu den bekanntesten New Yorker Autorinnen und Illustratorinnen. Ihre beiden Gedichtbände „The Sun and Her Flowers“ und „Milk and Honey“ sind der New York Times zufolge Bestseller. Allein Ersteres verkaufte sich weltweit millionenfach. Fast dreieinhalb Millionen Follower auf Instagram lieben Rupi für ihre Poesie, in der sie Themen wie Liebe, Feminismus und Migration aufgreift und verarbeitet. Auf ihrem Profil postet die 26-Jährige mit indischer Abstammung selbstgeschriebene Gedichte, darunter kurze Verse mit viel Bedeutung.