Um das durchzuziehen, bastelte sie einen Kalender, an dem sie für jeden Tag, an dem sie Yoga gemacht und meditiert hatte, einen Schalter umlegen konnte. So war es ihr möglich, zu visualisieren, was sie schon erreicht hatte, und es motivierte sie, weiter zu machen und die Übungen durch die Wiederholung zur Gewohnheit werden zu lassen.