Instagram erklärt, wie sein Algorithmus Bilder ausspielt

1. Die Interessen der Follower zählen:

Instagram analysiert durch den Abgleich der Reaktionen auf ältere Posts, ob der neue Content für die User ebenfalls interessant sein könnte. Um Aufmerksamkeit zu erlangen, ist hierbei sogenannter Quality Content entscheidend, wie das Online-Portal Petapixel in seinem Bericht ergänzt. Was damit genau gemeint ist, bleibt vage. Diverse Blogs schlagen in Bezug auf Quality Content vor, Bilder zu verwenden, die sowohl optisch durch eine gute Auflösung und schöne Filter als auch inhaltlich durch aussagekräftige Motive und emotionale Themen bestechen. Je besser das Profil inszeniert ist, desto mehr Interesse weckt man bei den Followern.