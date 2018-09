Gil wollte das nicht so stehen lassen. Zuerst zögerte er noch, erzählt er via Facebookchat. „Das Verhalten des Mannes und dass er mit seinem Kollegen noch solche Sprüche klopfte, wollte ich nicht einfach so hinnehmen. Ich wollte einen Weg finden, ihm irgendwie bewusst machen, dass er sich respektlos benimmt.“ Während der Fahrt hatte der Mann sowieso immer wieder auf Gils Laptop geschaut, erzählt der 26-Jährige. „Da wir bald unsere Destination erreichten und der Herr immer noch am Telefon hing, kam mir die Idee mit der Laptopbotschaft. Denn ich wollte ihm bewusst machen, wie er sich verhielt und mit einer schriftlichen Botschaft malte ich mir größere Chancen aus, ihn zu erreichen.“