Schon am Freitagabend, nach dem Hinweis des polnischen Fahrers, kommt das Leipziger Team auf die Idee, die Videokameras der Tankstelle überprüfen zu lassen. Doch der Pächter will ohne Polizei keine Bänder herausgeben. „Sophias Cousine hat die Leipziger Polizei stundenlang bekniet“, sagt Lösche, „dorthin zu fahren und die Videos aus der Überwachungskamera zu sichten.“ Endlich kommt ein Streifenwagen. Zusammen spult man durch die Aufnahmen und findet den Lkw, in den Sophia eingestiegen ist. Er ist blau, in weißer Schrift steht „Benntrans“auf ihm. Es ist der Name einer Spedition, die sich auf den Verkehr zwischen Europa und Marokko spezialisiert hat. Das Team gibt die Informationen sofort an die Polizei weiter. Jetzt, Samstag gegen 17 Uhr, haben sowohl die Leipziger als auch die Amberger Polizisten den Lkw und sogar ein Kennzeichen. Doch erst Montag, als die Zuständigkeit endgültig geklärt ist, werden sie dieser Spur aktiv nachgehen. Wieder werden Lösche und das Suchteam schneller sein. Sie verbreiten das Bild tausendfach in den Netzwerken. Aber niemand hat den Truck gesehen. Also rufen sie am Montag um etwa 13 Uhr in Tanger bei der Spedition an.