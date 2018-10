Als sie ein paar Monate später selbst einen Brief vom VSW in den Händen hält, ist sie geschockt. „Ich dachte, ich kann das in einem schnellen Telefonat lösen und denen mitteilen: Sorry, ich bin die Falsche.“ Relativ schnell merkt sie, dass sie die Abmahnung ernstnehmen muss. Um Bilder, auf denen sie Marken taggt, geht es. Zum Beispiel ein Selfie mit Verlinkung des Herstellers ihres Kleides. Das Kleid war selbst bezahlt, die Marke hat ihr keinen Auftrag für das Foto erteilt. Für den VSW kann so eine Verlinkung von einer Person mit 55.000 Followern trotzdem nur kommerzielle Zwecke verfolgen. Damit ist sie – ohne Kennzeichnung – ein Verstoß gegen das Telemediengesetz. Die Forderung: 178,50 Euro Abmahngebühr und eine unterschriebene Unterlassungserklärung.