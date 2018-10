Als ich gestern mal wieder meinen Spam-Filter durchschaute, um Mails zu retten, die da nur aus Versehen drin gelandet sind, und dabei all den Dreck scannte, der sich in diesem Postfach in wenigen Tagen angesammelt hatte, überkam mich plötzlich die Erkenntnis: Ich vermisse die guten alten Zeiten der Spam-Mail-Kultur. Als mir noch von den Nachfahren korrupter nigerianischer Prinzen ein Millionen-Guthaben in Aussicht gestellt wurde, sobald ich ihnen ein bisschen Bares vorstrecken würde. Als ich mehrmals täglich über unfassbar große Gewinne informiert wurde, die in dem Moment auf mein Konto überwiesen würden, wenn ich diesen einen Link klickte. Als man mir noch etwas Gutes in Aussicht stellte, um mir zu schaden.