Spanischer Youtuber wird zu Haftstrafe verurteilt

Ach, was waren das für Zeiten, in denen wir auf dem Sofa saßen mit einer großen Schüssel Chips auf dem Schoß und Frank Elstner im kastenförmigen Fernseher sagte: „Sehen Sie die Kamera da oben in der Ecke?“ Dann nahm irgendein fremder Mensch in der Waschstraße, im Aufzug oder im Supermarkt die Hände vor den Mund, riss die Augen auf und fing an zu lachen. Das waren Pranks der alten Schule bei „Verstehen Sie Spaß?“. Niemand wurde verletzt, alle hatten Spaß.