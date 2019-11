Machen Sprachassistenten uns unselbstständig?

Die Lösung scheint einfach: Ich soll in direkter Rede diktieren. Aber wenn ich zum fünften Mal sage „Hey, Siri, schreib mal, ich liebe dich“, kommt mir das ziemlich creepy vor. Es ist so ein komisches Gefühl, einen so intimen Satz in mein Handy zu sprechen. Und obwohl man heutzutage ja eh nur noch durch einen Messenger als einen Vermittler kommuniziert, fühlt Siri sich fast an wie eine „dritte Person“. Sie stört mich. Den Rest des Tages telefoniere ich nur noch und am Abend bin ich froh über ein Gespräch mit meinem Freund.