Der Entwickler von „Rape Day“ scheint all die verarbeiteten Themen zumindest in Spielform wenig problematisch zu finden. Auf der Webseite rapeday.com sind nicht nur Studien verlinkt, die einen Zusammenhang zwischen Gewalttaten in Spielen und in der Realität verneinen. „Desk Lamp“, so das Pseudonym des Entwicklers, äußert sich zusätzlich in einem Frage-Antwort-Format dazu: „Moralische Empörung stoppt die Unterhaltungsindustrie nicht, sondern bremst sie nur. Aber mit der Zeit wird die Gesellschaft verstehen, dass die rein fiktionalen Dinge, von denen sie dachte, sie würden moralischen Verfall verursachen, das eben nicht tun.“