Wie sich Stock-Fotografen das Internet vorstellen

Hach, die digitale Kommunikation. Unendlich weit, Bestandteil unseres Alltags – und doch so mystisch, so uneindeutig, sich jeder anschaulichen Darstellung entziehend. Doch wo die Eindeutigkeit fehlt, fängt die Arbeit der Künstler an. Hunderte von ihnen versuchen uns tagtäglich mit eindringlichen Stock-Fotos Begriffe wie „Hackerangriff“, „Smartphonesucht“, oder „Social-Media-Gefahren“ näherzubringen. Zeit, ihrer Arbeit mal den angemessenen Respekt zu zollen. Meine Damen und Herren, treten sie ein in die Galerie der Digitalkram-Stockfoto-Kunst: