Feministisches T-Shirt führt zu Streit auf Instagram

Während einige User das T-Shirt sofort bestellen wollen – am liebsten direkt für die ganze Familie, schreibt ein anderer: „Dieser Junge sollte im Dreck spielen und die Welt selbst erkunden. Er sollte nicht gezwungen werden, so ein dummes Shirt zu tragen, weil seine Mami oder sein Papi denken, es sei ‚im Trend‘. Ihr habt kein Recht, jemandem eure politische (ich nehme an liberale) Agenda aufzudrängen, der noch nicht mal aufs Töpfchen geht. Eine Schande.“ In einem Kommentar wird es sogar als „Kindesmissbrauch“ bezeichnet, einen Jungen so als Werbeplakat für eine politische Einstellung zu missbrauchen.