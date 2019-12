Wie TikTok die Reichweite von Menschen mit Behinderung einschränkte

Die Playback-Video-App ringt wie die meisten anderen sozialen Plattformen darum, einen angemessenen Umgang mit Mobbing, Rassismus und Jugendschutzregeln zu finden. Dabei galt TikTok lange als Vorreiter in diesen Bereichen und wurde in den Medien für die klaren Stellungsnahmen gegenüber Hate-Speech gelobt. In den vergangenen Monaten machte die chinesische App jedoch wiederholt Schlagzeilen, die ein anderes Bild zeigen. So wurde TikToks etwa für seinen Umgang mit Videos kritisiert, die Pro-LGBTQ-Botschaften beinhalten. Diese waren teilweise vorgeblich aus Jugendschutz-Gründen gesperrt worden. Mark Zuckerberg warf der App außerdem Zensur vor, da sie kaum Videos von den Protesten aus Hongkong gezeigt haben soll.