Die meisten Toten gab es demnach in Indien. Gefolgt von Russland, den USA und Pakistan. Das durchschnittliche Alter der Verstorbenen liegt bei knapp 23 Jahren. Kaum jemand, der die 30 überschritten hat, wurde von einem solch vermeidbaren Schicksal ereilt. Im Alter scheint man also weiser zu werden – oder man gibt weniger auf seine Social-Media-Präsenz. Auch bei den Geschlechtern zeigen sich große Unterschiede. Knapp drei Viertel der Opfer waren Männer. Sie scheinen sich für das perfekte Bild viel eher als Frauen in gewagte Situationen zu begeben. 115 Männer sind in sogenannten „riskanten Situationen“ verstorben. Auf Frauenseite waren es 27. Zu „riskanten Situationen“ gehört der Studie zufolge zum Beispiel das Balancieren an einer glitschigen Klippe.