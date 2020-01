Wie Künstler*innen Kobe Bryants Tod verarbeiten

Wenn man jemanden für Basketball begeistern will, sollte man ihm von Kobe Bryant erzählen. Davon, wie der US-Amerikaner in einer einzigen Partie unfassbare 81 Punkte erzielte. Oder wie er 2013 trotz gerissener Achillessehne noch an die Freiwurflinie humpelte, um einen Korb zu werfen. Bryant spielte bis 2016 bei den LA Lakers, war für viele ein Idol. Er ist es noch. Auch wenn er nicht mehr am Leben ist: Der 41-Jährige starb am Sonntag bei einem Hubschrauberabsturz, auch seine 13-jährige Tochter Gianna und sieben weitere Menschen kamen ums Leben. Viele Fans sind schockiert über das Unglück, trauern um die Toten, besonders um den Basketballstar, der in der ganzen Welt verehrt wurde. Einige Künstler*innen verarbeiten jetzt ihre Gefühle in Illustrationen.