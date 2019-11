Wieso inszeniert Donald Trump sich auf Twitter als Rocky?!

Das Originalbild von Stallone war 1982 auf dem Plakat des Films „Rocky III“ zu sehen. Die Trump-Montage aber könnte man eher als Anspielung auf „Rocky IV – Der Kampf des Jahrhunderts“ verstehen. Dieser lief am Mittwoch vor genau 34 Jahren in den amerikanischen Kinos an – und zeichnet ein Duell zwischen Rocky und dem russische Boxer Ivan Drago nach. Lässt sich das übertragen auf die Gegenwart? Spielt Trump auf Putin an? Man weiß es nicht.