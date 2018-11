Das knapp zwei Minuten lange, viele Fragen aufwerfende Video beginnt mit einem Bild von einem Wald, über das eine bedeutungsschwangere, männlichen Stimme aus dem Off erzählt: „The wind whispered… through the forest. A storm is coming… you cannot defeat the storm. From the trees rose a resounding voice: I fear nothing! I come when the trumpet sounds.” Gegen Ende des Intro-Monologs wird das Stockfoto eines inzwischen aufgetauchten, brüllenden Bären von Trumpy Bear abgelöst, wie er adrett vor einer amerikanischen Flagge sitzt. Aber auch im weiteren Verlauf wird das Video nicht weniger befremdlich. Es folgt eine Mischung aus den tollen Features des Bärens, patriotistischen Amerikanern, die Trumpy Bear verehren („I am a former Marine and I am proud to have Trumpy Bear right by my side“) und, natürlich, unzählige amerikanische Flaggen.