„Ich glaube, Facebook ist das nächste MySpace. Das gibt es zwar noch, aber es ist mittlerweile völlig irrelevant. Denn es erfüllt keine echte Funktion in der Gesellschaft. Was Facebook noch retten könnte, wäre, wenn es gemeinnützig arbeiten würde. Im Moment geht es dem Unternehmen aber darum, den Gewinn zu maximieren. Deshalb sind aktuelle Skandale auch hauptsächlich PR-Desaster und lösen keine ethische Debatte innerhalb des Unternehmens aus, damit lässt sich ja kein Geld verdienen. Ein Netzwerk, in dem echte demokratische Diskussionen stattfinden könnten, müsste bottom-up organisiert sein, die Macht müsste also von den Nutzern ausgehen. Wie zum Beispiel bei Wikipedia, das zwar auch nicht perfekt ist, aber schon viel näher an dieses demokratische Ideal des Internets reicht als Facebook.“