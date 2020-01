Es soll bald 117 neue Emojis geben

Ursprünglich waren Emojis dazu da, uns beim Schreiben übers Handy unsere Gefühle klar zu machen. Offenbar hat die Welt dieses Ziel nun aber längst erreicht und konzentriert sich inzwischen darauf, für jeden möglichen Gegenstand und jewede Tätigkeit Emojis zur Verfügung zu stellen. Im Jahr 2020 sollen 62 weitere dazu kommen – sie gibt es auch in unterschiedlichen Hautfarben. Macht dann 117 neue Emojis insgesamt. Die Neuerungen haben aber tatsächlich (zumindest teilweise) gesellschaftlichen Wert, betreffen vor allem geschlechtsneutrale Symbole: Ab sofort geben Männer, Frauen und eine genderneutrale Person einem Kind die Flasche. Care-Arbeit wird also endlich gerecht verteilt – wenn auch nur in der Emoji-Leiste. Außerdem mit dabei sind eine Transgender-Flagge, sich umarmende Personen und eine schwarze Katze.