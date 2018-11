So ist die Vor- und Nachbereitung von Lehrveranstaltungen meist unbezahlt, häufig werden sie noch zusätzlich in anderen Bereichen der Uni eingesetzt, ohne Geld dafür zu sehen. Das Problem, wie mit dem wissenschaftlichen Nachwuchs in Deutschland umgegangen wird, ist durchaus bekannt und wurde auch schon von der Politik angegangen: So hat die Regierung 2016 das Wissenschaftszeitvertragsgesetz erneuert und darin festgehalten, dass die Vertragslänge der angestrebten Qualifizierung entspricht.