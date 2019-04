Aber so ähnlich, beziehungsweise noch schlimmer, erging es Ka'Shawn Baldwin vergangenen Mittwoch im US-Bundesstaat Illinois. Der 22-Jährige musste zu einem Bewerbungsgespräch, als die Polizei ihn im Auto aufhielt. Das Problem: Ka’Shwans Nummernschilder waren offenbar abgelaufen – genauso wie sein Führerschein. Und, weil das noch nicht reicht, war der Wagen, in dem er aufgehalten wurde, gar nicht seiner, sondern ausgeliehen. So berichten es jedenfalls verschiedene Medien in den USA.