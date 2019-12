Familie dankt Paketboten mit Snackbox, der kriegt sich vor Freude kaum ein

Es ist doch irgendwie absurd: Die Weihnachtszeit gilt als ruhige und gemütliche Zeit. Doch in den allermeisten Fällen ist sie genau das nicht. Der Stress zum Jahresende in der Arbeit, die diversen alkoholreichen Weihnachtsfeiern und der Druck, für jeden das perfekte Weihnachtsgeschenk zu finden – all das hält uns davon ab, eine wirklich besinnliche Zeit zu haben. Deshalb weichen wir für die Beschaffung der Weihnachtsgeschenke sehr gerne auf das Internet aus und bescheren einer gewissen Gruppe von Menschen noch mehr Stress in der Weihnachtszeit: den Paketboten.