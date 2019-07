Diese Tweets machen die Hitze erträglicher

Offenbar entzündet sich der Zorn des gerechten Wettergottes auch an der Frage, ob man tagsüber lüften darf oder nicht. Und ob andere Apps als die von Kachelmann selbst in der Lage sind, eine Temperatur korrekt anzuzeigen. Natürlich muss die Frage erlaubt sein: Darf ein Popduo wie 2Raumwohnung überhaupt so einen Schwachsinn verbreiten, ohne vorher Kachelmann konsultiert zu haben? Viele glauben: Nein.