Warum bewertet man U-Bahn-Stationen auf Google?

„Wir mussten eine Verschwiegenheitsklausel unterzeichnen, bevor sie uns erzählt haben, was sie in Zukunft mit Google Maps so vorhaben. Bei vielem dachte ich mir schon: Das ist echt krass“, erzählt Maria. Die Reise nach Kalifornien habe ihr zwar Spaß gemacht und sie sei dem Konzern dankbar – doch die Neuerungen und teilweise auch die anderen Local Guides seien für sie abschreckend gewesen. „Bei den anderen Bewertern habe ich teilweise schon gedacht: ‚Woah, was geht mit euch ab?‘ Für die ist das deren Leben, die machen alles dafür, die organisieren Treffen, laufen die ganze Zeit mit dem Handy in der Hand durch die Gegend. Die waren wirklich mega hyped. Ich kam mir teilweise wirklich vor wie in The Circle.“