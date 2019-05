Was die Fälle Ocasio-Cortez und Merkel im Vergleich so interessant macht, sind die verschiedenen Karrierestadien, in denen sich die beiden Politikerinnen befinden. Angela Merkel muss bei keiner Wahl mehr antreten. Ocasio-Cortez dagegen hat gerade erst ihre erste Amtszeit als Abgeordnete begonnen und verzichtet, zumindest Stand heute, auf ein großes Sprachrohr in zukünftigen Wahlkampf. Bei ihrer Reichweite auf Twitter und Instagram, zusätzlich zu ihrem internationalen Bekanntheitsgrad, könnte sie sich das aber leisten, sagt Tobias Dienlin. „Wenn man eine national agierende Politikerin ist, dann ist die individuelle Kommunikation womöglich nicht mehr so relevant.“ Für jemanden, der sich eine lokale Wählerschaft aufbauen will, sei der individuelle Kontakt zu den Followern umso wichtiger. Was im Wahlkampf um einen Platz im Repräsentantenhaus also für Ocasio-Cortez unverzichtbar war, ist heute nicht mehr zwingend nötig für ihren politischen Erfolg. Auch Robert Habeck hat mittlerweile einen so hohen Bekanntheitsgrad, dass er auf die komplette Social-Media-Armada verzichten kann. Der Grünen-Chef kommuniziert statt über Facebook und Twitter mittlerweile über seinem Instagram-Account und seinem eigenen Blog.