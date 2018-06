Warum treten Menschen Roboter?

Jetzt kommt’s aber: Im Moment werden immer wieder Menschen dabei beobachtet, wie sie nach diesen kleinen Robotern treten. Warum? Weiß keiner so genau. Vielleicht haben diese Menschen einfach ein Wutproblem? Oder was Hormonelles? Setzt am Ende die Abneigung gegen Roboter gerade dazu an, sich endgültig in unsere Hirnrinde zu fräsen?