Nun ist es bekanntlich so, dass den Deutschen nicht unbedingt nachgesagt wird, sie hätten einen besonders raffinierten oder gar auch nur guten Humor. Und in vielen Fällen zeigt sich, dass diese sehr speziellen Geschichten, über die wir Deutschen uns amüsieren, sehr schlecht übersetzbar sind (siehe auch die Versuche von Til Schweiger, seine Erfolge in Amerika zu wiederholen). Und so ist es zumindest ansatzweise verständlich, warum die Postillon-Meldung ihren Weg ins amerikanische Internet gefunden hat, wo eine Redakteurin der Website Country Living den Inhalt tatsächlich für bare Münze gehalten hat.

Die Journalistin bezog ihre Informationen von einer italienischen Satire-Website namens Lercio, die ebenfalls das Postillon-Bild übernommen und den Inhalt des Artikels mit einigen Ausschmückungen übernommen hatte.