Julien Bam kündigt Schließung seines Youtube-Kanals an

5,7 Millionen Menschen folgen derzeit dem Youtube-Kanal „Julien Bam“. Für viele von ihnen ist das neuste Video des 31-jährigen Aacheners ein herber Schlag: In dem am Samstag veröffentlichten Clip kündigt Julien an, seinen Hauptkanal zum Jahresende zu schließen. Als Gründe führt er unter anderem die hohe Arbeitsbelastung durch den Kanal, aber auch die Sorge um seine Gesundheit an. „Sieben Tage die Woche gab es für mich nichts anderes als Arbeit. Und ich meine keine Acht-Stunden-Tage, eher 18-Stunden-Tage. Wirklich mal abschalten ging nur, wenn der Körper mich gesundheitlich dazu gezwungen hat“, erzählt der Youtuber in dem 13-minütigen Video, das innerhalb von 24 Stunden bereits mehr als zwei Millionen Mal geklickt wurde.