Die beste Antwort auf „Willst du mich heiraten?“

Und dann ist da auch noch die Sache mit den Rollenklischees. Muss man als emanzipierte Frau den Antrag machen? Oder ist es okay, in dem Fall dem Mann die Verantwortung zu überlassen? Und was macht man erst in Beziehungen, in denen weder die Entscheidung für noch gegen das Geschlechterklischee eine Lösung bringt, weil beide das gleiche Geschlecht haben? Muss man sich vielleicht in einem ganz vernünftigen Gespräch gemeinsam darauf einigen, zu heiraten? Aber wo bleibt da die romantische Geschichte, die man allen erzählen kann? Die perfekte Antwort auf alle Fragen gibt dieses Video: