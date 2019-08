Zwei Schweizer Touristinnen futtern sich wie Homer Simpsons durch New Orleans

Auf die Idee kamen die beiden, als sie die „Simpsons“-Folge „Lisa Gets The Blues“ sahen. In der Folge wird Lisa Simpson von ihrem Musiklehrer empfohlen, das Saxofon an den Nagel zu hängen, weil sie nie gut genug werden wird, um mit den ganz Großen mitzuspielen. Völlig deprimiert fährt sie mit ihrer Familie in den Urlaub nach Gainsville, Florida. Weil während des Flugs die Fluggäste zu randalieren beginnen, landet die Maschine stattdessen in New Orleans. Dort wird Homer damit beauftrag, seine Tochter aufzumuntern und macht sich mit ihr auf eine Tour durch die Stadt. Allerdings nicht zu all den historisch interessanten Plätzen oder gar einem der unzähligen Jazz-Konzerte, sondern – wie kann es bei dem Vater anders sein – auf eine Fress-Tour quer durch die Stadt: Homer pfeift sich dabei eine regionale Spezialität nach der anderen rein, die meisten davon bestehen aus sehr viel Fleisch oder Fisch, während Lisa im Hintergrund ihren Vater skeptisch beobachtet.