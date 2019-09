Zyklus-Apps teilen extrem sensible Daten mit Dritten

Tatsächlich sind die Zyklus-Apps nicht der erste Fall, bei denen App-Anbieter extrem sensible Daten an Facebook weitergeleitet haben. So haben zuletzt Recherchen der Süddeutschen Zeitung aufgedeckt, dass durch den Einbau des Software Development Kits von Facebook Daten über den Drogenkonsum und HIV-Status von Nutzer*innen vom Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuz an Facebook übermittelt wurden. Aber auch Websites, die Selbsttests zum Thema Depression anbieten, geben laut einer Recherche von „Privacy International“ in großem Stil Daten an Drittanbieter weitergeleitet, und setzen dabei in den seltensten Fällen die Nutzer*innen davon in Kenntnis.