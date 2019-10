Wie harmlos ist Kiffen tatsächlich?

jetzt: Frau Hoch, Sie forschen seit fast 15 Jahren zum Thema Cannabis. Warum wird die Diskussion über die Hanfpflanze in Deutschland so emotional geführt?

Eva Hoch: Das Thema polarisiert, weil Cannabis so vielfältige Wirkungen haben kann. Es kann entspannen, berauschen, Glücksgefühle auslösen, aber auch Übelkeit, Ängste und Paranoia verursachen. Schwerkranke Menschen können mit Cannabis möglicherweise ihre Beschwerden lindern, chronische Schmerzen beispielsweise. Und dann gibt es auch Menschen, deren Cannabiskonsum „außer Kontrolle“ gerät, die einen schädlichen oder abhängigen Gebrauch entwickeln. Cannabis als Arznei wurde vor zwei Jahren in Deutschland legalisiert. Wie aber soll die Gesellschaft mit Cannabis als Freizeitdroge umgehen? Wie in anderen Ländern Europas erleben wir auch hier eine intensive Debatte, die sich um die Stichworte Legalisierung, Regulierung, Entkriminalisierung und Prohibition dreht. Cannabis mobilisiert Wähler*innen, mit Cannabis lässt sich auch viel Geld verdienen. Jeder scheint einen anderen Blick auf die Substanz zu haben. In der gesellschaftlichen Diskussion geht es oft mehr um Interessen als um wissenschaftliche Fakten. Dabei ist auch beim Thema Cannabis nicht alles schwarz oder weiß, gut oder schlecht. Das sehen wir, wenn wir uns wissenschaftlich mit der Substanz und ihrer Wirkung befassen. Die Cannabisforschung ist noch sehr jung. Wir haben zum Beispiel bis in die Neunziger nicht gewusst, dass Menschen ein körpereigenes Cannabis-System haben.