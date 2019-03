Ja, das klingt schon ziemlich fancy. In meiner Vorstellung laufen bei dieser Party auch Kellner in Fracks herum und bieten Cannabis-Horsd’œuvres auf Silbertabletts an. Glaubst du, Gras schafft es mal wirklich so weit? Auf Staatsempfänge oder Erstkommunionsfeiern?

Ich hoffe sehr, dass dieser Tag kommt! Alkohol ist völlig selbstverständlich bei offiziellen Anlässen und es gibt keinen vernünftigen Grund, weshalb das nicht auch für Gras der Fall sein sollte. Es eignet sich sehr gut als Appetitanreger bei Diners und verstärkt generell einfach den Genuss. Ich glaube, dieser Tag liegt noch weit in der Zukunft, aber die Legalisierung in Kanada und einigen US-Staaten ist schon ein großer Schritt in diese Richtung. Wie ist denn eigentlich die Situation in Deutschland?