Die SPD-Bundestagsfraktion will Cannabis entkriminalisieren

Tatsächlich lässt das Papier der SPD-Bundestagsfraktion einige Fragen offen. Vor allem, wenn von „geringen Mengen Cannabis“ die Rede ist. Denn die Definition dessen, was als „geringe Menge“ betrachtet wird, variiert von Bundesland zu Bundesland. In Berlin werden laut Waterkotte Verfahren wegen bis zu zehn Gramm Cannabis für den Privatgebrauch grundsätzlich eingestellt, bei Verfahren bis 15 Gramm haben Richter*innen die Möglichkeit, das Verfahren einzustellen. In Bayern hingegen werden immer wieder Privatpersonen mit zwei bis drei Gramm erwischt – und verurteilt.