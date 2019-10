„Gras ist für meine persönlichen Probleme oft die Lösung“

Kiffen ist in dem Ausmaß, in dem ich es in meinem noch jungen Alter betrieben habe, gefährlich. Es nimmt deine Zeit komplett ein, es ist voll das aufwendige Hobby. Du musst dir Gras besorgen, Geld verdienen, rauchen und vor allem bist du die ganze Zeit high. Alleine das nimmt unglaublich viel Zeit in Anspruch. Da fallen andere Dinge, die in dem Alter eigentlich wichtiger sind, gerne mal hinten runter. Schule zum Beispiel oder Freunde oder die erste Beziehung. Das heißt nicht, dass man keinen Spaß haben sollte und nicht ab und zu was kiffen oder trinken darf. Aber sobald eine Substanz deinen Alltag bestimmt, hast du ein Problem. Wie das bei mir zum Problem geworden ist, warum ich immer noch kiffe und was sich durch Gras in meinem Leben verändert hat – davon werde ich hier die nächsten Wochen erzählen.“