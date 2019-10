„Ich kann nicht weiterkiffen wie bisher“

Viele Jugendliche werden von ihren Eltern bei etwas erwischt. Bei mir war das aber etwas anderes, als wenn man beim Klauen oder so erwischt wird. Denn mir lag ja etwas am Kiffen, anderen liegt eher nichts am Klauen. Mein Safe-Space, das, was mich damals in der Pubertät durch den Tag brachte, wäre auf einmal weg. Vielleicht ist das auch irgendwelches Kiffer-Geschwätz, aber ich bin mir heute noch sicher, dass es mir dabei nicht nur darum ging, high zu sein. Für mich war Kiffen meine Art von Rebellion. Wie jeder Teenager wollte ich cooler sein als alle anderen und vor allem wollte ich anders sein als meine Eltern. Das Kiffen war meine Methode, mich von ihnen abzugrenzen und mein eigenes Ding zu machen. Und die war in diesem Moment auf der Parkbank auf einmal weg.“