Wer ist denn eure Zielgruppe? Kaufen echte Kiffer bei euch ein?

Die Leute, die vielleicht einmal in der Woche einen Joint rauchen, die interessieren sich nicht für uns. Unsere Kunden lassen sich in zwei Gruppen aufteilen: Zum einen diejenigen, die Cannabis aus medizinischen Gründen nehmen. Und die andere Kunden-Gruppe sind Menschen, die massiv rauchen. Die rauchen unser Produkt tagsüber. Das schmeckt genauso wie ein echter Joint, lässt sie aber klar im Kopf bleiben. Sie rauchen also tagsüber THC light und zünden sich am Abend ihr eigenes Zeug an.