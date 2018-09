Menschen auf MDMA werden oft euphorisch. Sie wollen anderen nahe sein, und zwar nicht nur körperlich, sondern auch emotional. Das Gehirn schüttet Botenstoffe aus, die ihre Wahrnehmung und Stimmung verändern. Der Wirkstoff in Ecstasy-Pillen kann prosoziales Verhalten fördern – und das offenbar nicht nur bei Menschen. Auch Oktopusse besitzen das Gen, das für die Umwandlung von Serotonin in Glücksgefühle zuständig ist. Für die Studie beobachteten die Forschenden zuerst das Sozialverhalten der komplett nüchternen Oktopusse. Dann steckten sie die Tiere in ein zehnminütiges MDMA-Bad. Und tatsächlich: Unter Drogeneinfluss suchten sie körperliche Nähe zu ihren Artgenossen, waren zutraulich und verbrachten mehr Zeit miteinander, als sie es für gewöhnlich tun würden. Manche ließen sich sogar zu einer Art „Wasserballett“ hinreißen, wie es in der Studie heißt. Andere streichelten lieber den Sprudelstein, der (schöne?) Blasen im Wasser produziert. Oktopusse ähneln in gewisser Weise also Menschen auf MDMA.