Kim und Sven fahren nun die Produktion hoch, versuchen so schnell wie möglich nachzuliefern. In drei Monaten soll das Produkt dann auch in den dm-Filialen zu kaufen sein. „Der Deal mit dm war, dass wir zunächst schauen, wie das Produkt im Onlineshop ankommt. Dank der großen Nachfrage kommt es bald auch in die Regale“, sagt Kim.