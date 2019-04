Die Situation: 14 Uhr, eine Strandbar irgendwo an der Adria. Du sitzt haselnussbraun in einem Leinenkleid am Meer, dein Dauerlächeln wird von der Sonne eingebrannt. Alle Menschen um dich herum sind schön, braun und noch unbeschwerter als du, denn vor ihnen steht ein orangefarbener Drink. Den! Willst! Du! Auch! Als du dich später gegen 18 Uhr erhebst, findest du den Weg zu deinem Airbnb nicht mehr. Aber egal. Diese Nacht und der Sommer sind noch lang. Fühlt sich an wie: Seekrank auf der Luxusyacht.

Das sagt er über dich aus: Du solltest mal Elena Ferrante lesen.

Dauer des Trink-Traumas: Bis zum nächsten Urlaub.

Wie du drüber wegkommst: In einer Hafenstadt am Mittelmeer, in der alle Campari-Soda trinken.