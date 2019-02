Dass der Streit auch in Deutschland derart eskaliert, ist allerdings unwahrscheinlich. Grund ist das „Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb“. Dieses schreibt vor, dass in Werbespots getroffene Aussagen objektiv nachprüfbar sein und der Wahrheit entsprechen müssen. Außerdem darf vergleichende Werbung nicht irreführend sein und Wettbewerber verunglimpfen. Burger King hatte in der Vergangenheit häufiger versucht, dieses Verbot zu umgehen, zum Beispiel in dem in den Spots das McDonald's Logo verpixelt wurde. 2003 wurde allerdings auch mal ein Burger-King-Spot wegen unlauteren Wettbewerbs verboten. Allerdings gibt es in Deutschland beim Kampf zwischen McDonald's und Burger King auch einen sehr klaren Gewinner: McDonald's macht hierzulande dreimal so viel Umsatz wie Burger King. Das wird auch ohne exklusiven Big Mac schwer einzuholen sein.