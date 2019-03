Wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen, einen Laden aufzumachen und nachts Leberkäse-Semmeln zu verkaufen?

Josef: Ich versuche mal, es kurz zu machen. Wir kennen uns seit der sechsten Klasse, irgendwann sind wir zu besten Freunden geworden. Nach der Schule hatten wir die Idee, gemeinsam ein Geschäft zu eröffnen. Unsere Wege haben sich dann aber erstmal getrennt. Tobias ist in die Schweiz gegangen und hat anschließend eine kleine Weltreise gemacht. Ich war in Afrika. Seit einem Jahr sind wir durch glückliche Umstände beide wieder in Landshut.

Tobias: Wir arbeiten mittlerweile beide in der Metzgerei meines Schwiegervaters. Dort essen wir sowieso jeden Tag Leberkäse. Als wir einen freien Laden entdeckt haben, dachten wir, wir probieren unsere Geschäftsidee mal aus. Unseren Lebensunterhalt verdienen wir erstmal weiter in der Metzgerei, den Imbiss sehen wir eher als Freizeit an.