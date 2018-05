Ist es moralisch in Ordnung, Insekten milliardenfach zu Essen zu machen?

Radek ist ein Businesstyp. Sein Linkedin-Profil sieht aus wie der feuchte Traum eines BWL-Professors: Jahrgangsbester der Wirtschaftsuniversität Prag mit Auslandssemester an der ESADE Business School in Barcelona. Ein Start-up während des Studiums gegründet und erfolgreich verkauft. Ein zugesagtes Master-Studium an der London School of Economics. Das er allerdings nicht angetreten hat – wegen der Grillen.