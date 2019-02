„Die heutigen Essgewohnheiten der überwiegend reicheren Nationen verursachen globale Zerstörung und Verwüstung“, schreibt Genesis in dem Brief. Es sei dringend an der Zeit, zu handeln. Sie hoffe, dass der Papst durch vegane Ernährung in der Fastenzeit ein Zeichen setzen könne – auch und vor allem für Millionen Katholiken auf der ganzen Welt. Genesis schreibt in dem Brief darüber, welche Folgen Nutztierhaltung für den Klimaschutz hat.